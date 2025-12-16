Рашад Джабирли: "MÜSİAD Азербайджан" подняла вопрос прозрачности тендеров
Бизнес
- 16 декабря, 2025
- 12:27
Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD Азербайджан) поднимает вопрос прозрачности проведения тендеров перед уполномоченными структурами.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления "MÜSİAD Азербайджан" Рашад Джабирли.
По его словам, ряд существующих проблем по-прежнему создает трудности для развития предпринимательства. Джабирли отметил, что в рамках открытых и закрытых встреч, проводимых по тендерным вопросам, представители бизнеса ощущают поддержку со стороны государства.
"Мы видим, что государственные структуры находятся рядом с предпринимателями и оказывают им содействие. Считаю, что ситуация в этой сфере будет постепенно улучшаться", - подчеркнул он.
