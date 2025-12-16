Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Рашад Джабирли: "MÜSİAD Азербайджан" подняла вопрос прозрачности тендеров

    Бизнес
    • 16 декабря, 2025
    • 12:27
    Рашад Джабирли: MÜSİAD Азербайджан подняла вопрос прозрачности тендеров

    Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD Азербайджан) поднимает вопрос прозрачности проведения тендеров перед уполномоченными структурами.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления "MÜSİAD Азербайджан" Рашад Джабирли.

    По его словам, ряд существующих проблем по-прежнему создает трудности для развития предпринимательства. Джабирли отметил, что в рамках открытых и закрытых встреч, проводимых по тендерным вопросам, представители бизнеса ощущают поддержку со стороны государства.

    "Мы видим, что государственные структуры находятся рядом с предпринимателями и оказывают им содействие. Считаю, что ситуация в этой сфере будет постепенно улучшаться", - подчеркнул он.

    MÜSİAD Рашад Джабирли тендеры
    "MÜSİAD Azərbaycan": Tenderlərin şəffaf keçirilməsi ilə bağlı məsələlər qaldırmışıq

    Последние новости

    13:12

    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 19 декабря

    Милли Меджлис
    13:08

    Генсек: Проделанная Азербайджаном работа в области охраны труда заслуживает похвалы

    Внешняя политика
    13:07

    Азербайджан и Израиль обсудили вопросы экономического сотрудничества

    Экономика
    12:58

    Министр: SOCAR изучает возможности инвестирования в строительство нефтепровода в Пакистане

    Энергетика
    12:55

    Папуашвили: Заявление Трампа усилило позиции Грузии в вопросе BBC

    В регионе
    12:54

    Рафиков: Карабахской победой Азербайджана гордится и узбекский народ

    Внутренняя политика
    12:50

    В России более 20 человек пострадали в тяжелом ДТП

    Другие страны
    12:47

    Милли Меджлис утвердил реформу системы аккредитации и стандартизации

    Милли Меджлис
    12:43

    Милли Меджлис утвердил поправки в морское и транспортное законодательство

    Милли Меджлис
    Лента новостей