    Министр: Беспилотники турецкого производства охватывают 65% мирового рынка

    В ходе региональных конфликтов на первый план выходит применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это мы может видеть на примере российско-украинской войны и операции США и Израиля против Ирана.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр в эфире "Kanal 7".

    "Беспилотники и дроны-камикадзе превзошли дорогостоящее вооружение", - отметил он, добавив, что театр военных действий фактически приобрел более дистанционный характер.

    "На примере боевых действий мы видимо большую эффективность беспилотником и систем ИИ, нежели многомилионных вооружений. В настоящее время Турция является одной из ведущих стран в сфере производства БПЛА, на которую приходится 65% мирового рынка", - подчеркнул министр.

    Mehmet Fatih Kacır: PUA bazarının 65 faizi Türkiyənin əlindədir
    Minister: Turkish-made drones cover 65% of global market
