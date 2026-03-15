Министр: Беспилотники турецкого производства охватывают 65% мирового рынка

В ходе региональных конфликтов на первый план выходит применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это мы может видеть на примере российско-украинской войны и операции США и Израиля против Ирана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр в эфире "Kanal 7".

"Беспилотники и дроны-камикадзе превзошли дорогостоящее вооружение", - отметил он, добавив, что театр военных действий фактически приобрел более дистанционный характер.

"На примере боевых действий мы видимо большую эффективность беспилотником и систем ИИ, нежели многомилионных вооружений. В настоящее время Турция является одной из ведущих стран в сфере производства БПЛА, на которую приходится 65% мирового рынка", - подчеркнул министр.