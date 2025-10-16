Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан по случаю 18 октября - Дня восстановления государственной независимости.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил советник министерства по вопросам прессы и связям с общественностью Зеки Актюрк.

"Поздравляем братский Азербайджан с 18 октября - Днем восстановления независимости", - отметил он.