Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан
В регионе
- 16 октября, 2025
- 14:00
Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан по случаю 18 октября - Дня восстановления государственной независимости.
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил советник министерства по вопросам прессы и связям с общественностью Зеки Актюрк.
"Поздравляем братский Азербайджан с 18 октября - Днем восстановления независимости", - отметил он.
