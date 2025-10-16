İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik edib

    Region
    • 16 oktyabr, 2025
    • 13:37
    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik edib

    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı 18 Oktyabr - Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə müşaviri Zeki Aktürk mətbuat konfransında deyib.

    "Qardaş Azərbaycanın 18 Oktyabr - Müstəqilliyin Bərpası Gününü təbrik edirik", - deyə o qeyd edib.

