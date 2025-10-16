Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik edib
Region
- 16 oktyabr, 2025
- 13:37
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı 18 Oktyabr - Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə müşaviri Zeki Aktürk mətbuat konfransında deyib.
"Qardaş Azərbaycanın 18 Oktyabr - Müstəqilliyin Bərpası Gününü təbrik edirik", - deyə o qeyd edib.
