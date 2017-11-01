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    Микроавтобус со взрывчатыми веществами попал в ДТП в Армении

    На трассе Ереван-Ерасх близ села Овташат произошло тройное ДТП

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Под Ереваном попал в аварию микроавтобус "ГАЗель", который перевозил взрывчатые вещества. Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом  сообщается на сайте МЧС республики.

    Накануне вечером поступил сигнал о том, что на трассе Ереван-Ерасх близ села Овташат произошло тройное ДТП. Выехавший на место боевой расчет спасателей определил, что на 19-м километре трассы столкнулись Mercedes, Opel Astra и грузовой микроавтобус "ГАЗель", перевозивший взрывчатые вещества. 

    Лишь по счастливой случайности взрывчатое вещество в момент аварии не сдетонировало, в самой аварии тоже никто не пострадал.

    Спасатели выставили ограждение вдоль зоны аварии и обеспечили безопасную транспортировку взрывчатки в другой грузовой автомобиль.

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