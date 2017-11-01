Микроавтобус со взрывчатыми веществами попал в ДТП в Армении

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Под Ереваном попал в аварию микроавтобус "ГАЗель", который перевозил взрывчатые вещества. Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом сообщается на сайте МЧС республики.

Накануне вечером поступил сигнал о том, что на трассе Ереван-Ерасх близ села Овташат произошло тройное ДТП. Выехавший на место боевой расчет спасателей определил, что на 19-м километре трассы столкнулись Mercedes, Opel Astra и грузовой микроавтобус "ГАЗель", перевозивший взрывчатые вещества.

Лишь по счастливой случайности взрывчатое вещество в момент аварии не сдетонировало, в самой аварии тоже никто не пострадал.

Спасатели выставили ограждение вдоль зоны аварии и обеспечили безопасную транспортировку взрывчатки в другой грузовой автомобиль.