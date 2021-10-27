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Михаил Саакашвили отказался от медицинской помощи

Михаил Саакашвили отказался от медицинской помощи "Михаил Саакашвили с сегодняшнего дня отказывается от медицинского наблюдения".
В регионе
27 октября 2021 г. 17:40
Михаил Саакашвили отказался от медицинской помощи

"Михаил Саакашвили с сегодняшнего дня отказывается от медицинской помощи".

Как передает грузинское бюро Report, об этом его украинский врач Максим Перебейнис сообщил журналистам в Рустави.

По его словам, М.Саакашвили не даст согласие на проведение анализов и медицинских процедур, облегчающих акцию голодовки.

Врач сказал, что ему не позволяют обследовать политика.

М.Перебейнис подчеркнул, что политику необходимо находиться под медицинским наблюдением.

Напомним, что экс-президент Грузии был задержан в Тбилиси 1 октября. Объявивший с 1 октября голодовку политик 20 октября согласился на медицинскую помощь.

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Версия на английском языке Mikheil Saakashvili refuses medical care
Версия на азербайджанском языке Mixeil Saakaşvili tibbi yardımdan imtina edib

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