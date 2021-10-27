Михаил Саакашвили отказался от медицинской помощи

"Михаил Саакашвили с сегодняшнего дня отказывается от медицинской помощи".
Как передает грузинское бюро Report, об этом его украинский врач Максим Перебейнис сообщил журналистам в Рустави.
По его словам, М.Саакашвили не даст согласие на проведение анализов и медицинских процедур, облегчающих акцию голодовки.
Врач сказал, что ему не позволяют обследовать политика.
М.Перебейнис подчеркнул, что политику необходимо находиться под медицинским наблюдением.
Напомним, что экс-президент Грузии был задержан в Тбилиси 1 октября. Объявивший с 1 октября голодовку политик 20 октября согласился на медицинскую помощь.