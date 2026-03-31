МИД Узбекистана и Казахстана подписали программу сотрудничества на 2026-2027 годы

Министерства иностранных дел Узбекистана и Казахстана подписали программу сотрудничества на 2026-2027 годы по итогам двусторонних переговоров в Ташкенте.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов в соцсетях.

"Большое удовольствие приветствовать сегодня в министерстве Ермека Кошербаева, министра иностранных дел Казахстана. Для нас искренняя радость видеть наших казахстанских братьев на узбекской земле. За последние годы наше взаимодействие достигло беспрецедентного уровня благодаря политической воле лидеров наших государств", - написал он.

По его словам, сегодняшние переговоры носили предметный характер и охватили ключевые направления двустороннего и многостороннего сотрудничества. Он отметил, что по итогам переговоров была подписана программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Казахстана на 2026-2027 годы.

"Отметили высокую динамику контактов и значительный потенциал для дальнейшего расширения торгово-экономического и транспортно-логистического взаимодействия. Убеждены, что предстоящие переговоры придадут дополнительный импульс дальнейшему укреплению узбекско-казахстанского стратегического партнёрства и союзничества", - добавил Бахтиёр Саидов.