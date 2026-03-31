İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    Özbəkistan və Qazaxıstan XİN-ləri 2026-2027-ci illər üçün əməkdaşlıq proqramı imzalayıblar

    Region
    • 31 mart, 2026
    • 16:21
    Özbəkistan və Qazaxıstan XİN-ləri 2026-2027-ci illər üçün əməkdaşlıq proqramı imzalayıblar

    Özbəkistan və Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirlikləri (XİN) Daşkənddə keçirilən ikitərəfli danışıqların yekunlarına əsasən 2026-2027-ci illər üçün əməkdaşlıq proqramı imzalayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistanın XİN rəhbəri Baxtiyor Saidov sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

    "Bu gün nazirlikdə Qazaxıstanın xarici işlər naziri Yermek Koşerbayevi salamlamaq böyük məmnuniyyətdir. Qazaxıstanlı qardaşlarımızı Özbəkistan torpağında görmək bizim üçün səmimi sevincdir. Son illər dövlətlərimizin liderlərinin siyasi iradəsi sayəsində qarşılıqlı fəaliyyətimiz misilsiz səviyyəyə çatıb", - o yazıb.

    Nazirin sözlərinə görə, bugünkü danışıqlar konkret xarakter daşıyıb və ikitərəfli, eləcə də çoxtərəfli əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini əhatə edib. O qeyd edib ki, danışıqların yekunlarına əsasən Özbəkistan və Qazaxıstanın XİN-ləri arasında 2026-2027-ci illər üçün əməkdaşlıq proqramı imzalanıb.

    "Təmasların yüksək dinamikasını, ticarət-iqtisadi və nəqliyyat-logistika sahələrində qarşılıqlı fəaliyyətin daha da genişləndirilməsi üçün əhəmiyyətli potensialı qeyd etdik. Əminik ki, qarşıdakı danışıqlar Özbəkistan-Qazaxıstan strateji tərəfdaşlığının və müttəfiqliyinin daha da möhkəmlənməsinə əlavə təkan verəcək", - B.Saidov əlavə edib.

    Özbəkistan Qazaxıstan Baxtiyor Saidov Yermek Koşerbayev Əməkdaşlıq Proqramı
    МИД Узбекистана и Казахстана подписали программу сотрудничества на 2026-2027 годы
    Uzbek, Kazakh MFAs sign joint cooperation program for 2026-2027

    Son xəbərlər

    16:36

    Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    16:30

    EBRD-nin manatla buraxdığı istiqrazlara görə növbəti faizlər ödəniləcək

    Maliyyə
    16:27

    ABŞ müharibə naziri İranı xəbərdar etdi: Razılaşmanı qəbul edin

    Region
    16:25

    Heqset: Yaxın günlər həlledici olacaq və İran bunu bilir

    Digər ölkələr
    16:25

    Azərbaycanın basketbol millisinin AVRO-2029-un ilkin seçmə mərhələsindəki rəqibləri bəlli olub

    Komanda
    16:21

    Özbəkistan və Qazaxıstan XİN-ləri 2026-2027-ci illər üçün əməkdaşlıq proqramı imzalayıblar

    Region
    16:16

    SEPAH: İran ordusunun Baş Qərargah rəisinin müşaviri öldürülüb

    Region
    16:15

    Bayram günlərində respublika yollarında baş verən qəzaların sayı açıqlanıb

    Hadisə
    16:12
    Video

    Tatarıstanda zavodda partlayış olub, 1 nəfər ölüb, 50-yə yaxın yaralı var - YENİLƏNİB

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti