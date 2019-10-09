Послы стран-членов Совбеза ООН были приглашены в МИД Турции

МИД Турции пригласил послов стран-членов Совбеза ООН, чтобы уведомить их о начале операции в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель министерства.

"Послы стран, являющихся постоянными членами Совбеза ООН, приглашены в наше министерство для получения информации об операции "Источник мира" в Сирии", - сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции ВС страны "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство".