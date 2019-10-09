Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции в Сирии - ОБНОВЛЕНО

Турция начала антитеррористическую операцию против против курдских формирований на севере Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN Türk, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

***13:55

Турецкая армия вошла на территорию в Сирии, где запланировано проведение антитеррористической операции.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber 7, информацию распространило агентство Bloomberg.

Министр национальный обороны Турции Хулуси Акар не подтвердил, но и не опроверг информацию о начале антитеррористической операции на севере Сирии: "Мы продолжаем работу. Продолжается дислокация военных и подготовка к операции".