МИД Турции: Мы не требуем от НАТО военной силы

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "Мы не требуем от НАТО военной силы".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Турции Танжу Билгич.

Он сообщил, что Турция попросила о встрече с военным составом из России, но Москва пока не ответила.

Отметим, что вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что при необходимости они отправят военную силу в Турцию.

Напомним, что для предотвращения таких событий, как нарушение воздушного пространства Турции, был сделан запрос о сборе соответствующих должностных лиц в Анкаре.

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу два дня назад заявил, что авиаудары России направлены не против ИГИЛ. По его словам, российские истребители нанесли 57 ударов, из них 55 пришлись по позициям умеренной оппозиции, и только два удара - по позициям ИГИЛ.