МИД Турции: Иран и США контактировали через Анкару перед ударом по Израилю

Перед ударом Ирана по Израилю Тегеран и Вашингтон провели контакты через Анкару.

Перед ударом Ирана по Израилю Тегеран и Вашингтон провели контакты через Анкару.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

"Перед произошедшим операцией против Израиля мы связались с властями Ирана и США и призвали их к умеренности. Через наше государство стороны передали взаимные ожидания и послания, и были реализованы необходимые инициативы для обеспечения соразмерности реакций", - отмечается в сообщении ведомства на его сайте. Также указывается, что турецкая сторона "в четких формулировках передает иранским официальным лицам и западным странам, имеющим влияние на Израиль, призыв положить конец эскалации".

МИД напомнил, что Турция "предупреждала своих собеседников о том, что война Израиля в секторе Газа несет в себе риск расширения зоны конфликта и эскалации". "Нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске, противоречащее международному праву, оправдало эту обеспокоенность. Ответ Ирана за это нападение и последующие события еще раз продемонстрировали, что события могут быстро перерасти в региональную войну. Мы продолжим прилагать усилия, чтобы предотвратить процессы, которые навсегда нанесут ущерб стабильности в нашем регионе и спровоцируют еще большие конфликты на глобальном уровне", - заявило ведомство.

Власти Турции, как указал МИД, с самого начала напряженности внимательно следят за развитием обстановки в регионе, проводят межведомственные консультации для оценки угроз безопасности для республики, президент Реджеп Тайип Эрдоган также регулярно получает информацию по этой теме.