МИД России: Удары по иранскому порту на Каспии затрагивают наши интересы

18 марта был подвергнут бомбардировке иранский порт Энзели на Каспийском море. Этот крупный каспийский порт является важным торгово-логистическим центром, который активно используется для содействия российско-иранской торговле, в том числе поставкам продовольствия.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

Отмечается, что нанесенный удар затрагивает экономические интересы России и других прикаспийских государств.

"Каспийское море всегда воспринималось региональными странами и международным сообществом как безопасное пространство мира и сотрудничества. Неосторожные и безответственные действия агрессоров создают риск втягивания прикаспийских государств в военный конфликт. Мы вновь решительно требуем немедленного прекращения военных действий и восстановления усилий по достижению политического урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, которая все больше распространяется на соседние регионы", - говорится в заявлении МИД России.