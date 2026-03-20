İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Rusiya XİN: Xəzərdəki İran limanına edilən hücumlar maraqlarımıza təsir edir

    Region
    • 20 mart, 2026
    • 20:25
    Rusiya XİN: Xəzərdəki İran limanına edilən hücumlar maraqlarımıza təsir edir

    Martın 18-də Xəzər dənizindəki İranın Ənzəli limanı bombalandı. Bu böyük Xəzər limanı, qida təchizatı da daxil olmaqla, Rusiya-İran ticarətini asanlaşdırmaq üçün fəal şəkildə istifadə edilən mühüm ticarət və logistika mərkəzidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xaric İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilib.

    Qeyd olunub ki, endirilən zərbə ilə Rusiyanın və digər Xəzəryanı dövlətlərin iqtisadi maraqları təsirlənir:

    "Xəzər dənizi həmişə regional ölkələr və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən sülh və əməkdaşlıq üçün təhlükəsiz məkan kimi qəbul edilib. Təcavüzkarların ehtiyatsız və məsuliyyətsiz hərəkətləri Xəzəryanı dövlətləri hərbi münaqişəyə cəlb etmək riskini yaradır. Biz bir daha hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılmasını və getdikcə qonşu bölgələrə yayılan Yaxın Şərqdəki vəziyyətin siyasi həllinə nail olmaq üçün səylərin bərpa olunmasını qətiyyətlə tələb edirik".

    Rusiya Xaric İşlər Nazirliyi ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Son xəbərlər

    20:33
    Video

    Tramp: İran Yaxın Şərqi ələ keçirmək istəyirdi

    Region
    20:25

    Rusiya XİN: Xəzərdəki İran limanına edilən hücumlar maraqlarımıza təsir edir

    Region
    20:13

    Pezeşkian qonşu ölkələrə müraciət edib

    Region
    20:05

    Modi ilə Bəhreyn Kralı İranın hücumlarını pisləyiblər

    Digər ölkələr
    20:04

    Prezidentin sosial media hesablarında Novruz bayramı münasibətilə paylaşım edilib

    Daxili siyasət
    19:45

    Paşinyan: Azərbaycanla sülhdən imtina Ermənistan üçün ölümcül təhdiddir

    Region
    19:42

    Əraqçi: ABŞ Vyetnamda olduğu kimi, İranda da itkilərini gizlədir

    Region
    19:33

    NATO İraqla yeni formatda əməkdaşlıq edəcək

    Digər ölkələr
    19:30

    Türkiyə klublarının bu mövsüm UEFA-dan qazandığı məbləğ açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti