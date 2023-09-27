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МИД России: Разблокирование транспортных путей в регионе принесет пользу также Турции и Ирану

МИД России: Разблокирование транспортных путей в регионе принесет пользу также Турции и Ирану Разблокирование транспортных путей в регионе принесет пользу России, Турции и Ирану.
В регионе
27 сентября 2023 г. 13:52
МИД России: Разблокирование транспортных путей в регионе принесет пользу также Турции и Ирану
Мария Захарова

Разблокирование транспортных путей в регионе принесет пользу России, Турции и Ирану.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.

"Вопрос по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе самым тщательным образом рассматривается по линии трехсторонней рабочей группа под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Мы убеждены, что именно в этом формате, может, и должно быть найдено взаимоприемлемое решение, которое гарантировало бы суверенитет и юрисдикцию каждой из стран над маршрутами, проходящими по ее национальной территории. Такие договоренности, основанные на балансе интересов, принесут пользу как государствам региона, так и соседям, включая Россию, Турцию, Иран", - заявила она.

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Версия на английском языке Russian MFA: Unblocking regional transport routes will also benefit Türkiye, Iran
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Regionda nəqliyyat əlaqələrinin açılması Türkiyə və İranın da xeyrinə olacaq”

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