МИД России потребовало от посла Эстонии покинуть территорию РФ

Россия понижает дипломатический уровень отношений с Эстонией. Послу Эстонии в Москве Маргусу Лайдре предписано покинуть РФ 7 февраля.
Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Сообщается, что посол Эстонии в Москве был вызван в МИД России, ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей.
В МИД пояснили, что вся ответственность за такое развитие двусторонних отношений лежит целиком на Эстонии и добавили, что РФ будет и далее реагировать на враждебные шаги эстонского руководства.