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МИД России потребовало от посла Эстонии покинуть территорию РФ

МИД России потребовало от посла Эстонии покинуть территорию РФ Россия понижает дипломатический уровень отношений с Эстонией. Послу Эстонии предписано покинуть РФ 7 февраля.
В регионе
23 января 2023 г. 13:12
МИД России потребовало от посла Эстонии покинуть территорию РФ

Россия понижает дипломатический уровень отношений с Эстонией. Послу Эстонии в Москве Маргусу Лайдре предписано покинуть РФ 7 февраля.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Сообщается, что посол Эстонии в Москве был вызван в МИД России, ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей.

В МИД пояснили, что вся ответственность за такое развитие двусторонних отношений лежит целиком на Эстонии и добавили, что РФ будет и далее реагировать на враждебные шаги эстонского руководства.

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