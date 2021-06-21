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МИД России оценил итоги выборов в Армении

МИД России оценил итоги выборов в Армении Россия надеется, что итоги внеочередных парламентских выборов в Армении после их законодательного оформления помогут развитию республики и дальнейшему укреплению отношений с Москвой.
В регионе
21 июня 2021 г. 22:24
МИД России оценил итоги выборов в Армении

Россия надеется, что итоги внеочередных парламентских выборов в Армении после их законодательного оформления помогут развитию республики и дальнейшему укреплению отношений с Москвой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Рассчитываем, что итоги избирательного процесса после их законодательного оформления будут способствовать поступательному развитию Армении, дальнейшему укреплению российско-армянских отношений, а также обеспечению мира, безопасности и стабильности во всем Закавказском регионе, прежде всего в плане полной реализации Трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Как отметила Захарова, за выборами следили многочисленные местные и зарубежные наблюдатели, а миссии наблюдателей от ОДКБ, БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской Ассамблеи Совета Европы считают, что выборы прошли в соответствии с требованиями избирательного кодекса Армении и наблюдатели не зафиксировали каких-либо крупных нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты голосования.

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