МИД России оценил итоги выборов в Армении

Россия надеется, что итоги внеочередных парламентских выборов в Армении после их законодательного оформления помогут развитию республики и дальнейшему укреплению отношений с Москвой.

Россия надеется, что итоги внеочередных парламентских выборов в Армении после их законодательного оформления помогут развитию республики и дальнейшему укреплению отношений с Москвой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Рассчитываем, что итоги избирательного процесса после их законодательного оформления будут способствовать поступательному развитию Армении, дальнейшему укреплению российско-армянских отношений, а также обеспечению мира, безопасности и стабильности во всем Закавказском регионе, прежде всего в плане полной реализации Трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Как отметила Захарова, за выборами следили многочисленные местные и зарубежные наблюдатели, а миссии наблюдателей от ОДКБ, БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской Ассамблеи Совета Европы считают, что выборы прошли в соответствии с требованиями избирательного кодекса Армении и наблюдатели не зафиксировали каких-либо крупных нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты голосования.