МИД РФ заявил о крайней обеспокоенности эскалацией на Ближнем Востоке

Россия крайне обеспокоена в связи с очередной опасной эскалацией на Ближнем Востоке и призывает все вовлеченные стороны к сдержанности.

Россия крайне обеспокоена в связи с очередной опасной эскалацией на Ближнем Востоке и призывает все вовлеченные стороны к сдержанности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с атакой по территории Израиля.

"Выражаем крайнюю озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе. Неоднократно предупреждали, что неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь, в зоне палестино-израильского конфликта, которые зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями, будет приводить к росту напряженности", - заявили в министерстве.

"Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами. Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали", - отметили в МИД РФ.

При этом в российском дипведомстве обратили внимание на то, что Совет Безопасности ООН не смог дать адекватную реакцию на удар по консульству Ирана в Сирии из-за позиции его западных членов.

Напомним, что ранее МИД Пакистана связал нынешнюю эскалацию на Ближнем Востоке с невыполнением СБ ООН своих обязательств.