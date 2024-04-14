МИД Пакистана связал события на Ближнем Востоке с невыполнением СБ ООН своих обязательств

Сегодняшние события на Ближнем Востоке демонстрируют последствия краха дипломатии. Это также подчеркивает серьезные последствия в тех случаях, когда Совет Безопасности ООН не может выполнять свои обязанности по поддержанию международного мира и безопасности.
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Во внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность развитием событий на Ближнем Востоке.
"Сейчас крайне важно стабилизировать ситуацию и восстановить мир. Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и двигаться к деэскалации", - указали в МИД.