МИД Пакистана связал события на Ближнем Востоке с невыполнением СБ ООН своих обязательств

Сегодняшние события на Ближнем Востоке демонстрируют последствия краха дипломатии. Это также подчеркивает серьезные последствия в тех случаях, когда Совет Безопасности ООН не может выполнять свои обязанности по поддержанию международного мира и безопаснос

Сегодняшние события на Ближнем Востоке демонстрируют последствия краха дипломатии. Это также подчеркивает серьезные последствия в тех случаях, когда Совет Безопасности ООН не может выполнять свои обязанности по поддержанию международного мира и безопасности.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Пакистана в связи с последними атаками Ирана на Израиль.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность развитием событий на Ближнем Востоке.

"Сейчас крайне важно стабилизировать ситуацию и восстановить мир. Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и двигаться к деэскалации", - указали в МИД.