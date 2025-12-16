Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    МИД РФ: Российские предприниматели настороженно оценивают перспективы проектов в Армении

    • 16 декабря, 2025
    • 12:13
    МИД РФ: Российские предприниматели настороженно оценивают перспективы проектов в Армении

    Предприниматели из России стали настороженно оценивать перспективы своих проектов в Армении после ареста Самвела Карапетяна.

    Как сообщает Report, об этом сообщил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.

    "Доводим сигналы о том, что в подобной обстановке другие наши предприниматели стали настороженно оценивать перспективы своих проектов в Армении, задавать вопросы об устойчивости ее инвестиционного климата, что вряд ли послужит сохранению повышательной динамики двусторонней торговли", - сообщил он.

    Напомним, владелец "Ташир Капитал" Самвел Карапетян арестован в Армении по обвинениям в публичных призывах к захвату власти. 18 ноября Антикоррупционный суд Армении продлил его арест еще на два месяца.

    Rusiya XİN: İş adamlarımız Ermənistandakı layihələrin perspektivlərini ehtiyatla qiymətləndirirlər
    Russian entrepreneurs cautious about projects in Armenia following Karapetyan's arrest

    Лента новостей