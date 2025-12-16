МИД РФ: Российские предприниматели настороженно оценивают перспективы проектов в Армении
В регионе
- 16 декабря, 2025
- 12:13
Предприниматели из России стали настороженно оценивать перспективы своих проектов в Армении после ареста Самвела Карапетяна.
Как сообщает Report, об этом сообщил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.
"Доводим сигналы о том, что в подобной обстановке другие наши предприниматели стали настороженно оценивать перспективы своих проектов в Армении, задавать вопросы об устойчивости ее инвестиционного климата, что вряд ли послужит сохранению повышательной динамики двусторонней торговли", - сообщил он.
Напомним, владелец "Ташир Капитал" Самвел Карапетян арестован в Армении по обвинениям в публичных призывах к захвату власти. 18 ноября Антикоррупционный суд Армении продлил его арест еще на два месяца.
