WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Rusiya XİN: İş adamlarımız Ermənistandakı layihələrin perspektivlərini ehtiyatla qiymətləndirirlər

    Region
    • 16 dekabr, 2025
    • 12:37
    Rusiya XİN: İş adamlarımız Ermənistandakı layihələrin perspektivlərini ehtiyatla qiymətləndirirlər

    Rusiyadan olan iş adamları Samvel Karapetyanın həbsindən sonra Ermənistandakı layihələrinin perspektivlərini ehtiyatla qiymətləndirməyə başlayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) MDB ölkələri üzrə Dördüncü Departamentinin direktoru Mixail Kaluqin "RİA Novosti"yə deyib.

    "Bildiririk ki, belə bir vəziyyətdə digər iş adamlarımız Ermənistandakı layihələrinin perspektivlərini ehtiyatla qiymətləndirməyə, ölkənin investisiya iqliminin dayanıqlığı barədə suallar verməyə başlayıblar ki, bu da ikitərəfli ticarətin artan dinamikasının qorunub saxlanmasına xidmət etmir", - o bildirib.

    Xatırladaq ki, "Taşir Kapital" şirkətinin sahibi Samvel Karapetyan Ermənistanda hakimiyyəti ələ keçirməyə açıq çağırışlar etməkdə ittiham olunaraq həbs edilib. Ermənistan Antikorrupsiya Məhkəməsi noyabrın 18-də onun həbs müddətini daha iki ay uzadıb.

    Rusiya Ermənistan iş adamları Samvel Karapetyan
    МИД РФ: Российские предприниматели настороженно оценивают перспективы проектов в Армении
    Russian entrepreneurs cautious about projects in Armenia following Karapetyan's arrest

    Son xəbərlər

    13:35

    Əli Əsədov Həştərxan vilayətinin qubernatoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:34
    Foto

    FHN-in yaranmasının 20 illiyi qeyd olunub

    Daxili siyasət
    13:29

    Təzəbinə sakini: Valideynlərin bizə sevdirdiyi doğma kəndə qürurla qayıdırıq

    Daxili siyasət
    13:13
    Foto

    Xaçmaz Reabilitasiya Mərkəzində bu ilin 11 ayında 5 mindən çox şəxsə xidmət göstərilib

    Sosial müdafiə
    13:12

    18 yaşlı basketbolçu NBA-nın tarixinə düşüb

    Komanda
    13:12

    Bu il sürücülük hüququ olmadan idarə edilən avtomobil qəzalarında 66 nəfər həlak olub

    Digər
    13:10

    Kəmaləddin Heydərov: Son iyirmi ildə FHN üçün 1 134 yeni texnika alınıb

    Daxili siyasət
    13:08
    Foto

    QMİ sədri: Azərbaycanın BMT Sivilizasiyalar Alyansı ilə əməkdaşlığı davam edəcək

    Din
    13:04

    Sabunçuda evdən 8 min dollarlıq qızıl oğurlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti