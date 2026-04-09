Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    МИД РФ: Перемирие между Ираном и США должно затрагивать и Ливан

    В регионе
    • 09 апреля, 2026
    • 18:21
    МИД РФ: Перемирие между Ираном и США должно затрагивать и Ливан

    Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Арагчи провели телефонном разговор, в котором обсудили установленное перемирие между Тегераном и Вашингтоном.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

    "Лавров выразил надежду на успех переговорного процесса и приветствовал достижение договоренностей о двухнедельном прекращении боевых действий между США и Ираном", - сообщили в ведомстве.

    Отмечается, что в свою очередь Арагчи поблагодарил Москву за принципиальную позицию в СБ ООН при обсуждении ситуации в Персидском заливе.

    "Москва твердо исходит из того, что договоренности о прекращении огня в конфликте вокруг Ирана распространяются на Ливан", - заявили в МИД РФ.

    Сергей Лавров Аббас Арагчи МИД РФ Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Удары по Ливану Переговоры между США и Ираном
    Rusiya XİN: İran və ABŞ arasında atəşkəs Livana da şamil edilməlidir
    Russian MFA: Iran-US ceasefire should include Lebanon

    Последние новости

    19:28

    Нефть ускорила рост: Brent приближается к $100

    Энергетика
    19:27
    Фото

    Премьер-министр Литвы посетила Национальный музей ковра

    Kультурная политика
    19:20

    Шариф осудил продолжающиеся удары Израиля по Ливану

    Другие страны
    19:05

    Госдеп: Вашингтон стремится обеспечить эффективное перемирие с Тегераном

    Другие страны
    18:52
    Фото

    AYNA предлагает новые концепции развития маршрутных линий в Нахчыване

    Инфраструктура
    18:51

    Азербайджан и Словакия обсудили перспективы правового сотрудничества

    Внутренняя политика
    18:44

    Джалал Гасымов: Рынок капитала ограничен, а число частных эмитентов невелико

    Бизнес
    18:39

    Мирзоян: Армения намерена расширять сотрудничество со странами Центральной Азии

    В регионе
    18:28
    Видео

    Euronews: Новые модели городского развития обсуждаются в преддверии Всемирного форума городов

    Инфраструктура
    Лента новостей