МИД РФ: Перемирие между Ираном и США должно затрагивать и Ливан

Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Арагчи провели телефонном разговор, в котором обсудили установленное перемирие между Тегераном и Вашингтоном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Лавров выразил надежду на успех переговорного процесса и приветствовал достижение договоренностей о двухнедельном прекращении боевых действий между США и Ираном", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в свою очередь Арагчи поблагодарил Москву за принципиальную позицию в СБ ООН при обсуждении ситуации в Персидском заливе.

"Москва твердо исходит из того, что договоренности о прекращении огня в конфликте вокруг Ирана распространяются на Ливан", - заявили в МИД РФ.