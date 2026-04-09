МИД РФ: Перемирие между Ираном и США должно затрагивать и Ливан
В регионе
- 09 апреля, 2026
- 18:21
Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Арагчи провели телефонном разговор, в котором обсудили установленное перемирие между Тегераном и Вашингтоном.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД РФ.
"Лавров выразил надежду на успех переговорного процесса и приветствовал достижение договоренностей о двухнедельном прекращении боевых действий между США и Ираном", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в свою очередь Арагчи поблагодарил Москву за принципиальную позицию в СБ ООН при обсуждении ситуации в Персидском заливе.
"Москва твердо исходит из того, что договоренности о прекращении огня в конфликте вокруг Ирана распространяются на Ливан", - заявили в МИД РФ.
Последние новости
