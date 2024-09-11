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Захарова: РФ полностью поддерживает разблокировку транспортных коммуникаций Южного Кавказа

Захарова: РФ полностью поддерживает разблокировку транспортных коммуникаций Южного Кавказа Россия последовательно выступает за комплексное разблокирование всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе Южного Кавказа при безусловном учете всех вовлеченных сторон.
В регионе
11 сентября 2024 г. 17:40
Захарова: РФ полностью поддерживает разблокировку транспортных коммуникаций Южного Кавказа
Мария Захарова

Россия последовательно выступает за комплексное разблокирование всех транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе при безусловном учете интересов всех вовлеченных сторон.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.

Она напомнила о 9 пункте трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в котором говорится о разблокировании транспортных маршрутов в регионе и заявила, что российская сторона остается "на 100% привержена обязательствам".

"Мы уверены что такая формула отвечает интересам не только Баку и Еревана, но и всех соседей, я имею ввиду соседей по региону, включая Россию, Иран, Турцию", - сказала официальный представитель.

Захарова напомнила, что трехсторонняя рабочая группа [по вопросу разблокирования коммуникаций] была создана на основе договоренностей, однако намекнула, что ее работа замедлилась.

"К сожалению, не по нашей вине застопорилась работа в этой группе. Думаю, вы догадываетесь по чьей", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: Rusiya Cənubi Qafqazda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasını tam dəstəkləyir
Версия на английском языке Russia fully supports unblocking transport links in South Caucasus, says Zakharova

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