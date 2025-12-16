Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В регионе
    • 16 декабря, 2025
    • 10:33
    МИД РФ: Москва готова обсудить с Ереваном инициативу TRIPP

    Москва готова консультироваться с Ереваном касательно возможного участия РФ в проекте "Маршрут Трампа" (TRIPP, 42-километровый участок Зангезурского коридора, который должен пройти по территории Армении).

    Как сообщает Report, об этом сообщил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.

    По его словам, детали данного проекта еще предстоит изучить. "Готовы консультироваться с армянскими партнерами для обсуждения как параметров инициативы, так и возможного российского участия", - сказал Калугин.

