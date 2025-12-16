WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Rusiya XİN: Moskva İrəvanla TRIPP təşəbbüsünü müzakirə etməyə hazırdır

    Region
    • 16 dekabr, 2025
    • 10:35
    Moskva Ermənistanla "Tramp Marşrutu" layihəsində Rusiyanın mümkün iştirakı ilə bağlı məsləhətləşmələrə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) MDB ölkələri üzrə dördüncü departamentinin direktoru Mixail Kaluqin "RİA Novosti"yə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu layihənin təfərrüatları hələ öyrənilməlidir. "Ermənistanlı tərəfdaşlarımızla həm təşəbbüsün parametrlərini, həm də Rusiyanın mümkün iştirakını müzakirə etmək üçün məsləhətləşmələrə hazırıq", - direktor deyib.

    Tramp marşrutu Rusiya Ermənistan
    МИД РФ: Москва готова обсудить с Ереваном инициативу TRIPP
    Russian Foreign Ministry: Moscow ready to discuss TRIPP initiative with Yerevan

