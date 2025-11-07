Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    МИД Казахстана: Присоединение к Авраамским соглашениям соответствует интересам страны

    • 07 ноября, 2025
    • 16:50
    МИД Казахстана: Присоединение к Авраамским соглашениям соответствует интересам страны

    Решение о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям соответствует интересам страны и характеру сбалансированной, миролюбивой внешней политики.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении МИД Казахстана.

    Отмечается, что Казахстан и далее будет последовательно выступать за урегулирование ближневосточного конфликта на основе норм международного права, соответствующих резолюций ООН и принципа "два государства для двух народов".

    Авраамские соглашения - договоры о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, подписанные в 2020-2021 годах. К ним присоединились ОАЭ, Бахрейн и Марокко.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о намерении страны присоединиться к соглашениям во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

    Kazakhstan MFA says joining Abraham Accords aligns with Astana's interests

