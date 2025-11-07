İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Qazaxıstan XİN: "İbrahim sazişləri"nə qoşulmaq ölkənin maraqlarına uyğundur

    Region
    • 07 noyabr, 2025
    • 17:44
    Qazaxıstan XİN: İbrahim sazişlərinə qoşulmaq ölkənin maraqlarına uyğundur

    Qazaxıstanın "İbrahim sazişləri"nə qoşulmaq qərarı ölkənin maraqlarına və balanslaşdırılmış, sülhsevər xarici siyasətin xarakterinə uyğundur.

    "Report" Qazaxıstan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə XİN-in məlumatında deyilir.

    Qeyd olunur ki, Qazaxıstan bundan sonra da beynəlxalq hüquq normaları, BMT-nin müvafiq qətnamələri və "iki xalq üçün iki dövlət" prinsipi əsasında Yaxın Şərq münaqişəsinin nizamlanmasını ardıcıl olaraq dəstəkləyəcək.

    İsrail və ərəb dövlətləri arasında münasibətlərin normallaşdırılmasını nəzərdə tutan "İbrahim sazişləri" 2020-2021-ci illərdə imzalanıb. BƏƏ, Bəhreyn və Mərakeş bu sazişlərə qoşulub.

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev ABŞ lideri Donald Trampla görüşü zamanı ölkənin həmin sazişlərə qoşulmaq niyyətində olduğunu bildirib.

    Qazaxıstan İsrail İbrahim sazişləri
    МИД Казахстана: Присоединение к Авраамским соглашениям соответствует интересам страны
    Kazakhstan MFA says joining Abraham Accords aligns with Astana's interests

