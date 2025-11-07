Qazaxıstan XİN: "İbrahim sazişləri"nə qoşulmaq ölkənin maraqlarına uyğundur
- 07 noyabr, 2025
- 17:44
Qazaxıstanın "İbrahim sazişləri"nə qoşulmaq qərarı ölkənin maraqlarına və balanslaşdırılmış, sülhsevər xarici siyasətin xarakterinə uyğundur.
"Report" Qazaxıstan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə XİN-in məlumatında deyilir.
Qeyd olunur ki, Qazaxıstan bundan sonra da beynəlxalq hüquq normaları, BMT-nin müvafiq qətnamələri və "iki xalq üçün iki dövlət" prinsipi əsasında Yaxın Şərq münaqişəsinin nizamlanmasını ardıcıl olaraq dəstəkləyəcək.
İsrail və ərəb dövlətləri arasında münasibətlərin normallaşdırılmasını nəzərdə tutan "İbrahim sazişləri" 2020-2021-ci illərdə imzalanıb. BƏƏ, Bəhreyn və Mərakeş bu sazişlərə qoşulub.
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev ABŞ lideri Donald Trampla görüşü zamanı ölkənin həmin sazişlərə qoşulmaq niyyətində olduğunu bildirib.