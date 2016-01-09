МИД: Правительство Ирана обеспечивает безопасность всех дипломатов Саудовской Аравии

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Иран надеется, что Саудовская Аравия прислушается к голосу разума. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в письмах, направленных в субботу генеральному секретарю ООН, генеральному секретарю Организации исламского сотрудничества и министрам иностранных дел ряда государств-членов ООН.

"Саудовская Аравия может продолжать поддерживать экстремистов и террористов и предпринимать шаги, направленные на углубление межрелигиозной ненависти, или может выбрать путь добрососедства и играть конструктивную роль в содействии региональной стабильности, - говорится в письме. - Однако, Иран надеется, что Саудовская Аравия все же прислушается к голосу разума".

Касаясь событий, которые, "к сожалению, произошли в последние дни", и привели к обострению ирано-саудовских отношений, Зариф одновременно подчеркнул: "Многое указывает на то, что некоторые круги в Саудовской Аравии преследуют цель втянуть регион в полномасштабный конфликт. При этом, прикрываясь лозунгами о мнимой иранской ядерной угрозе, они, тем самым, отвлекают внимание от реальной глобальной угрозы, исходящей от экстремистов и их спонсоров".

"Иранское правительство недвусмысленно осудило нападение на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и консульство в Мешхеде 2 января 2016 года и обеспечивает безопасность всех саудовских дипломатов", - говорится далее в посланиях.