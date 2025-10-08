Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    • 08 октября, 2025

    В регионе
    • 08 октября, 2025
    • 09:39
    МИД Ирана вызвал европейских послов

    Послы и главы европейских миссий в Тегеране были вызваны в МИД Ирана в знак протеста против совместного заявления Евросоюза и стран Персидского залива, опубликованного накануне.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Ирана.

    В МИД назвали заявление министров иностранных дел ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива) и ЕС необоснованным и вмешательством в дела Ирана.

    Также отмечается, что этим заявлением стороны "поддерживают необоснованные территориальные претензии ОАЭ на иранские острова Большой Танб, Малый Танб и Абу-Муса".

    Встречу с дипломатами провел заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Маджид Тахт Раванчи, он выразил решительный протест Ирана по данному вопросу.

    Представитель МИД заявил, что "ЕС должен ответить за свое деструктивное поведение".

    Напомним, Евросоюз и страны Персидского залива в совместном заявлении заявили, что Иран должен остановить разработку ракет и БПЛА. Дипломаты также призвали Иран восстановить контакты с МАГАТЭ.

    В документе отмечается, что иранские военные технологии "угрожают стабильности в мире". Дипломаты призвали Иран к деэскалации в регионе.

