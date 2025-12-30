В Грузии прошла благотворительная акция по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    • 30 декабря, 2025
    • 15:27
    По инициативе посольства Азербайджана в Грузии, "Дома Азербайджана" и при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры была организована благотворительная акция, приуроченная к 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

    Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках акции более 200 малообеспеченным семьям, пожилым людям и больным была оказана помощь.

    В доставке социальной помощи активно участвовали Управление мусульман Грузии, представительство Управления мусульман Кавказа по Грузии, благотворительная организация "Харыбюльбюль", Высший религиозный совет мусульман Грузии и руководители религиозных общин.

    Цель акции - укрепление социальной солидарности в преддверии Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира, а также оказание моральной и материальной поддержки нуждающимся.

    Грузия День солидарности азербайджанцев мира благотворительная акция
    Фото
    Gürcüstanda Yeni il və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə xeyriyyə aksiyası keçirilib

