В Грузии прошла благотворительная акция по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира

По инициативе посольства Азербайджана в Грузии, "Дома Азербайджана" и при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры была организована благотворительная акция, приуроченная к 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках акции более 200 малообеспеченным семьям, пожилым людям и больным была оказана помощь.

В доставке социальной помощи активно участвовали Управление мусульман Грузии, представительство Управления мусульман Кавказа по Грузии, благотворительная организация "Харыбюльбюль", Высший религиозный совет мусульман Грузии и руководители религиозных общин.

Цель акции - укрепление социальной солидарности в преддверии Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира, а также оказание моральной и материальной поддержки нуждающимся.