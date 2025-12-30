Госкомитет контролирует вопрос возвращения тела национального героя Шахина Тагиева в Азербайджан

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 30 декабря, 2025
    • 14:51
    Государственный комитет по работе с диаспорой взял под контроль вопрос возвращения тела Национального героя Азербайджана Шахина Тагиева, скончавшегося в Мальмё, Швеция.

    Как сообщает Report, представители комитета постоянно поддерживают связь с семьей покойного по данному вопросу.

    В настоящее время решаются вопросы документации и другие технические вопросы для доставки тела в Азербайджан.

    Отмечается, что это соответствует уставу Фонда поддержки азербайджанской диаспоры: тела лиц, проживавших за рубежом и имевших особые заслуги перед родиной, доставляются в Азербайджан для захоронения.

    Шахин Тагиев родился 3 февраля 1949 года в Тертерском районе. Он скончался 29 декабря в Мальмё после продолжительной болезни.

