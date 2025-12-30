Госкомитет контролирует вопрос возвращения тела национального героя Шахина Тагиева в Азербайджан
Государственный комитет по работе с диаспорой взял под контроль вопрос возвращения тела Национального героя Азербайджана Шахина Тагиева, скончавшегося в Мальмё, Швеция.
Как сообщает Report, представители комитета постоянно поддерживают связь с семьей покойного по данному вопросу.
В настоящее время решаются вопросы документации и другие технические вопросы для доставки тела в Азербайджан.
Отмечается, что это соответствует уставу Фонда поддержки азербайджанской диаспоры: тела лиц, проживавших за рубежом и имевших особые заслуги перед родиной, доставляются в Азербайджан для захоронения.
Шахин Тагиев родился 3 февраля 1949 года в Тертерском районе. Он скончался 29 декабря в Мальмё после продолжительной болезни.
