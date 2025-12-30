Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Во Франции привлекут 90 тыс. полицейских к охране порядка в новогоднюю ночь

    Другие страны
    • 30 декабря, 2025
    • 15:27
    Во Франции привлекут 90 тыс. полицейских к охране порядка в новогоднюю ночь

    МВД Франции привлечет к обеспечению безопасности в новогоднюю ночь 90 тыс. полицейских и жандармов.

    Как передает Report, об этом в эфире радиостанции France Inter заявил глава ведомства Лоран Нуньес.

    "Всего будут мобилизованы 90 тыс. полицейских и жандармов, из них 10 тыс. в Париже и столичном регионе", - отметил министр.

    Нуньес заявил, что дал поручение префектам "действовать жестко" в случае актов вандализма и насилия. Глава МВД также подчеркнул, что уровень террористической угрозы в стране остается высоким.

    Франция полиция Новый год
    Fransada Yeni il gecəsi asayişin qorunmasına 90 min polis cəlb olunacaq

