Во Франции привлекут 90 тыс. полицейских к охране порядка в новогоднюю ночь

МВД Франции привлечет к обеспечению безопасности в новогоднюю ночь 90 тыс. полицейских и жандармов.

Как передает Report, об этом в эфире радиостанции France Inter заявил глава ведомства Лоран Нуньес.

"Всего будут мобилизованы 90 тыс. полицейских и жандармов, из них 10 тыс. в Париже и столичном регионе", - отметил министр.

Нуньес заявил, что дал поручение префектам "действовать жестко" в случае актов вандализма и насилия. Глава МВД также подчеркнул, что уровень террористической угрозы в стране остается высоким.