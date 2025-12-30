Во Франции привлекут 90 тыс. полицейских к охране порядка в новогоднюю ночь
Другие страны
- 30 декабря, 2025
- 15:27
МВД Франции привлечет к обеспечению безопасности в новогоднюю ночь 90 тыс. полицейских и жандармов.
Как передает Report, об этом в эфире радиостанции France Inter заявил глава ведомства Лоран Нуньес.
"Всего будут мобилизованы 90 тыс. полицейских и жандармов, из них 10 тыс. в Париже и столичном регионе", - отметил министр.
Нуньес заявил, что дал поручение префектам "действовать жестко" в случае актов вандализма и насилия. Глава МВД также подчеркнул, что уровень террористической угрозы в стране остается высоким.
