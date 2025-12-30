Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Токаев подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

    В регионе
    • 30 декабря, 2025
    • 15:35
    Токаев подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента".

    Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

    Ранее, сенат Казахстана одобрил документ в двух чтениях. Закон направлен на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, включая пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.

    Поправки затрагивают девять ключевых законов, включая законы о правах ребенка, рекламе, связи, культуре, образовании, кинематографии и СМИ. Вводится определение "пропаганда нетрадиционной ориентации" и устанавливаются ограничения на ее размещение в СМИ, на онлайн-платформах и в телекоммуникационных сетях.

    Казахстан Касым-Жомарт Токаев ЛГБТ Токаев подписал закон о ЛГБТ
