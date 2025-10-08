Aİ ölkələrinin diplomatik missiyasının nümayəndələri İran XİN-ə çağırılıb
Region
- 08 oktyabr, 2025
- 09:35
Avropa İttifaqına (Aİ) üzv ölkələrin Tehrandakı diplomatik missiyalarının təmsilçiləri İranın Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırılıb.
"Report" "Mehr" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, məlumatı İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi yayıb.
Məlumata görə, buna səbəb Avropa İttifaqının Körfəz ərəb ölkələri İqtisadi Əməkdaşlıq Şurası ilə birlikdə keçirdiyi toplantıda Kiçik Tomb, Böyük Tomb və Əbu Musa adalarının İran tərəfindən işğalına, Tehranın nüvə proqramına etirazı olub.
Qeyd edək ki, Aİ və ərəb dövlətləri yekun sənəddə adlarıçəkilən adaları Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ərazisi sayıb.
Son xəbərlər
09:42
Azəbaycan Avropa Kənd Təsərrüfatı Komissiyasının sessiyasında təmsil olunubASK
09:40
Azərbaycandakı bütün alimlərə ilk dəfə limitsiz sayda ödənişsiz məqalə dərc etmək imkanı təqdim edilibDigər
09:38
EIA Azərbaycanda neft hasilatı üzrə 2025-ci il proqnozunu dəyişməyibEnergetika
09:35
Aİ ölkələrinin diplomatik missiyasının nümayəndələri İran XİN-ə çağırılıbRegion
09:35
Vahid vergi bəyannaməsinin "SİMA İmza" ilə təqdim edilməsi mümkün olduİKT
09:33
Bu gün və sabah Drakonid meteor yağışı müşahidə olunacaqDigər
09:32
Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dollardan aşağı düşübEnergetika
09:29
Minatəmizləmə Agentliyi Hadrutda mobil baza yaradacaqİnfrastruktur
09:25