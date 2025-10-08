İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Aİ ölkələrinin diplomatik missiyasının nümayəndələri İran XİN-ə çağırılıb

    Region
    • 08 oktyabr, 2025
    • 09:35
    Avropa İttifaqına (Aİ) üzv ölkələrin Tehrandakı diplomatik missiyalarının təmsilçiləri İranın Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırılıb.

    "Report" "Mehr" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, məlumatı İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi yayıb.

    Məlumata görə, buna səbəb Avropa İttifaqının Körfəz ərəb ölkələri İqtisadi Əməkdaşlıq Şurası ilə birlikdə keçirdiyi toplantıda Kiçik Tomb, Böyük Tomb və Əbu Musa adalarının İran tərəfindən işğalına, Tehranın nüvə proqramına etirazı olub.

    Qeyd edək ki, Aİ və ərəb dövlətləri yekun sənəddə adlarıçəkilən adaları Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ərazisi sayıb.

    МИД Ирана вызвал европейских послов

