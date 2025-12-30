В Азербайджане снижены тарифы на газ для производителей железа

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане снижены тарифы на природный газ для предприятий по производству железа.

    Как сообщает Report, соответствующее решение принял Тарифный совет Азербайджана.

    Согласно информации, для сферы агломерации (пеллетирования) железных руд и концентратов, а также производства железа по технологии прямого восстановления/редукции установлен пониженный тариф на природный газ. Новый тариф утвержден на уровне 200,6 маната за 1000 кубометров с учетом НДС, тогда как действующий тариф для промышленного сектора составляет 240 манатов за тот же объем. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

    Решение принято в рамках политики эффективного использования природных ресурсов страны и направлено на развитие производств, охватывающих перерабатывающие этапы черной металлургии.

    "Снижение тарифа будет способствовать развитию крупных перерабатывающих предприятий по производству железа и формированию полноценной цепочки добавленной стоимости в этой сфере", - отмечается в информации.

    Особо подчеркивается значение Дашкесанского месторождения железной руды, разработка которого рассматривается как масштабный и экономически перспективный проект. В рамках проекта предусмотрены добыча руды, производство железорудного концентрата, его транспортировка по шламопроводу и производство пеллет на завершающем этапе.

    Реализация проекта направлена на снижение импортозависимости, расширение экспортных возможностей, создание новых рабочих мест и развитие ненефтегазового сектора экономики.

