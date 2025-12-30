Импорт авиатоплива в Азербайджан освобожден от пошлин еще на год

Кабинет министров внес поправки в свое постановление "Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных и экспортных таможенных пошлин" от 17 ноября 2017 года.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, топливо ТС-1 и другие виды топлива, импортируемые в страну для реактивных двигателей, освобождаются от 15% таможенной пошлины до конца следующего года (еще на 1 год).

Кроме того, Кабинет министров внес изменения в "Акцизные ставки на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики" от 19 января 2001 года.

Согласно новому постановлению, срок снижения акцизного налога на 1 тонну с 80 манатов до 1 маната для топлива ТС-1 и других видов топлива, ввозимых в страну для реактивных двигателей, продлен до конца следующего года (еще на 1 год).