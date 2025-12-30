Подключение к электросетям в Карабахе и Восточном Зангезуре станет бесплатным для бытовых абонентов

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане подключение бытовых абонентов к электросетям на освобожденных от оккупации территориях станет бесплатным.

    Как сообщает Report, соответствующее решение принял Тарифный совет Азербайджана.

    Согласно информации, для Карабаха и Восточного Зангезура установлены льготы по оплате услуг подключения к электрическим сетям. Решение принято с учетом того, что значительная часть работ по восстановлению распределительных сетей финансируется за счет государственных инвестиций. Льготы утверждены на основании предложений Азеришыг. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

    В частности:

    - бытовые абоненты, а также нежилые объекты с потребляемой мощностью до 20 кВт, подключаемые к существующей сети 0,4 кВ по однофазной схеме, будут подключаться бесплатно;

    - для бытовых абонентов с потребляемой мощностью свыше 20 кВт, а также нежилых объектов до 200 кВт, подключаемых к сети 0,4 кВ по трехфазной схеме, применяется льгота в размере 65%;

    - нежилые объекты мощностью до 200 кВт (от сети среднего напряжения) и свыше 200 кВт, а также объекты, принадлежащие производителям электроэнергии, при подключении к сетям низкого и среднего напряжения по трёхфазной схеме освобождаются от оплаты.

    Предоставленные льготы и освобождения сделают процесс подключения к электросетям более доступным и выгодным, что будет способствовать заселению освобожденных территорий, а также создаст дополнительные стимулы для предпринимательства, повысив финансовую эффективность проектов и поддержав создание новых рабочих мест.

    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə məişət abonentləri üçün elektrik şəbəkəsinə qoşulmaq pulsuz olub
    Connection to power grid in Karabakh, Eastern Zangazur to be free for residential customers

