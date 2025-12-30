Подключение к электросетям в Карабахе и Восточном Зангезуре станет бесплатным для бытовых абонентов

В Азербайджане подключение бытовых абонентов к электросетям на освобожденных от оккупации территориях станет бесплатным.

Как сообщает Report, соответствующее решение принял Тарифный совет Азербайджана.

Согласно информации, для Карабаха и Восточного Зангезура установлены льготы по оплате услуг подключения к электрическим сетям. Решение принято с учетом того, что значительная часть работ по восстановлению распределительных сетей финансируется за счет государственных инвестиций. Льготы утверждены на основании предложений Азеришыг. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

В частности:

- бытовые абоненты, а также нежилые объекты с потребляемой мощностью до 20 кВт, подключаемые к существующей сети 0,4 кВ по однофазной схеме, будут подключаться бесплатно;

- для бытовых абонентов с потребляемой мощностью свыше 20 кВт, а также нежилых объектов до 200 кВт, подключаемых к сети 0,4 кВ по трехфазной схеме, применяется льгота в размере 65%;

- нежилые объекты мощностью до 200 кВт (от сети среднего напряжения) и свыше 200 кВт, а также объекты, принадлежащие производителям электроэнергии, при подключении к сетям низкого и среднего напряжения по трёхфазной схеме освобождаются от оплаты.

Предоставленные льготы и освобождения сделают процесс подключения к электросетям более доступным и выгодным, что будет способствовать заселению освобожденных территорий, а также создаст дополнительные стимулы для предпринимательства, повысив финансовую эффективность проектов и поддержав создание новых рабочих мест.