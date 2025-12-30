Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ГНФАР выбрал страховщика

    Финансы
    • 30 декабря, 2025
    • 15:43
    ГНФАР выбрал страховщика

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) подвел итоги открытого тендера на добровольное медицинское страхование 160 сотрудников.

    Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стало ОАО "Страховая компания A-Qroup".

    Компании-победителю будет выплачено 136 тысяч манатов.

    ГНФАР тендер медстрахование
    ARDNF sığortaçı seçib

    Последние новости

    17:06

    Посол: Египет представил свои предложения по участию в восстановлении Карабаха

    Внешняя политика
    17:06

    "Бакинский судостроительный завод" получил от AZAL беспроцентный заем в $5 млн - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    17:03

    Поезда Eurostar массово задерживают и отменяют из-за проблем с электричеством

    Другие страны
    17:00
    Видео

    Успешно завершены мероприятия по освобождению якорной цепи танкера "Кяльбаджар" - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    17:00

    К облигациям АЖД проявил интерес 331 инвестор

    Финансы
    16:48

    Изменены название и статус Агентства Государственного казначейства

    Финансы
    16:38

    Таиланд из-за нарушения Камбоджей режима прекращения огня отложил освобождение пленных

    Другие страны
    16:30

    Жертвами техногенных происшествий в Азербайджане за 9 месяцев стали 45 человек

    Происшествия
    16:28

    В Азербайджане вводится обязательная паспортизация энергоэффективности зданий

    Внутренняя политика
    Лента новостей