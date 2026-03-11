Кибератаки на госучреждения Азербайджана сократились на 23%

В Азербайджане в январе-феврале 2026 года выявлен 201 индикатор кибератак (IOC) на государственные учреждения, что на 23% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

162 киберугрозы были выявлены и заблокированы в ходе внутреннего расследования, а 42 - на основе расследования инцидентов, поступивших от государственных учреждений.

В 2025 году зафиксировано 850 кибератак на государственные учреждения, из которых 372 были выявлены и заблокированы в ходе внутреннего расследования, а 478 - на основе расследования инцидентов, поступивших от государственных учреждений.