В Баку обновлены автобусы на регулярном маршруте №49
Инфраструктура
- 11 марта, 2026
- 11:29
В Баку обновлены автобусы на регулярном маршруте №49, который соединяет станцию метро "28 Мая" с поселком Сабунчи.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, по итогам конкурса новым перевозчиком маршрута стала компания BakuBus.
На маршруте курсируют 30 автобусов большой вместимости с интервалом движения 5-6 минут. Оплата проезда в автобусах безналичная. Стоимость проезда - 0,60 маната.
