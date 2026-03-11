В Баку обновлены автобусы на регулярном маршруте №49, который соединяет станцию метро "28 Мая" с поселком Сабунчи.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, по итогам конкурса новым перевозчиком маршрута стала компания BakuBus.

На маршруте курсируют 30 автобусов большой вместимости с интервалом движения 5-6 минут. Оплата проезда в автобусах безналичная. Стоимость проезда - 0,60 маната.