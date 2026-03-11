Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Инфраструктура
    • 11 марта, 2026
    • 09:06
    В Армению через Азербайджан отправляется более 1 тыс. тонн российского зерна

    Сегодня с Баладжарской железнодорожной станции отправляется грузовой состав из 11 вагонов, который доставит российское зерно в Армению транзитом через Грузию.

    По информации Report, совокупная масса перевозимого зерна достигает 1023 тонн.

    Состав проследует через железнодорожную станцию Беюк-Кясик на территорию Грузии, откуда продолжит путь в направлении Армении.

    В последний раз грузовой поезд, состоящий из 7 вагонов, перевозивший 488 тонн российского зерна, отправлялся в Армению через Азербайджан 9 марта.

    Azərbaycandan keçməklə Ermənistana 1000 tondan çox Rusiya taxılı göndərilir
    Over 1,000 tons of Russian grain to be sent to Armenia via Azerbaijan today
    Лента новостей