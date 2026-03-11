В Армению через Азербайджан отправляется более 1 тыс. тонн российского зерна

Сегодня с Баладжарской железнодорожной станции отправляется грузовой состав из 11 вагонов, который доставит российское зерно в Армению транзитом через Грузию.

По информации Report, совокупная масса перевозимого зерна достигает 1023 тонн.

Состав проследует через железнодорожную станцию Беюк-Кясик на территорию Грузии, откуда продолжит путь в направлении Армении.

В последний раз грузовой поезд, состоящий из 7 вагонов, перевозивший 488 тонн российского зерна, отправлялся в Армению через Азербайджан 9 марта.