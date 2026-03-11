Azərbaycandan keçməklə Ermənistana 1000 tondan çox Rusiya taxılı göndərilir

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İnfrastruktur
    • 11 mart, 2026
    • 09:00
    Bu gün Azərbaycan ərazisindən keçməklə Ermənistana Rusiya taxılı daşıyan 11 vaqondan ibarət yük qatarı "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin Biləcəri Dəmiryol Stansiyasından yola düşür.

    "Report" xəbər verir ki, taxılın ümumi çəkisi 1 023 tondur.

    Daha sonra qatar Böyük Kəsik Dəmiryol Stansiyasından Gürcüstana keçəcək, oradan isə Ermənistan istiqamətində hərəkət edəcək.

    Sonuncu dəfə martın 9-da Azərbaycan ərazisindən keçməklə Ermənistana 488 ton Rusiya taxılı daşıyan 7 vaqondan ibarət yük qatarı yola salınıb.

    Azərbaycan Ermənistan Rusiya Taxıl nəqli
