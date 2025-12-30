ARDNF sığortaçı seçib
Maliyyə
- 30 dekabr, 2025
- 15:32
Dövlət Neft Fondu (ARDNF) 160 əməkdaşının könüllü tibbi sığortalanması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "A-Qroup Sığorta Şirkəti" ASC-dir.
Qalib şirkətə 136 min manat ödəniləcək.
