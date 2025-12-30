İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    ARDNF sığortaçı seçib

    Maliyyə
    • 30 dekabr, 2025
    • 15:32
    ARDNF sığortaçı seçib

    Dövlət Neft Fondu (ARDNF) 160 əməkdaşının könüllü tibbi sığortalanması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "A-Qroup Sığorta Şirkəti" ASC-dir.

    Qalib şirkətə 136 min manat ödəniləcək.

    Dövlət Neft Fondu sığorta "A-Qroup Sığorta Şirkəti
    ГНФАР выбрал страховщика

