В Швейцарии из-за пожара в автобусе погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли и еще пять пострадали в результате пожара в автобусе в городе Керцерсе на северо-западе Швейцарии.

Как передает Report, об этом сообщил портал Swissinfo.

Полиция сообщила, что автобус загорелся на дороге в Керцерсе, что в кантоне Фрибург.

Отмечается, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии, одного из них доставили в больницу на вертолете.

Другие обстоятельства трагедии не сообщаются. Полиция продолжает вести расследование инцидента.