В Швейцарии из-за пожара в автобусе погибли шесть человек
Другие страны
- 11 марта, 2026
- 11:27
По меньшей мере шесть человек погибли и еще пять пострадали в результате пожара в автобусе в городе Керцерсе на северо-западе Швейцарии.
Как передает Report, об этом сообщил портал Swissinfo.
Полиция сообщила, что автобус загорелся на дороге в Керцерсе, что в кантоне Фрибург.
Отмечается, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии, одного из них доставили в больницу на вертолете.
Другие обстоятельства трагедии не сообщаются. Полиция продолжает вести расследование инцидента.
11:17