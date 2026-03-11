Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Швейцарии из-за пожара в автобусе погибли шесть человек

    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 11:27
    В Швейцарии из-за пожара в автобусе погибли шесть человек

    По меньшей мере шесть человек погибли и еще пять пострадали в результате пожара в автобусе в городе Керцерсе на северо-западе Швейцарии.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Swissinfo.

    Полиция сообщила, что автобус загорелся на дороге в Керцерсе, что в кантоне Фрибург.

    Отмечается, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии, одного из них доставили в больницу на вертолете.

    Другие обстоятельства трагедии не сообщаются. Полиция продолжает вести расследование инцидента.

    пожар в салоне автобуса Швейцария госпитализация
    Ты - Король

    Последние новости

    11:47

    При падении БПЛА в районе аэропорта Дубая пострадали четыре человека

    Другие страны
    11:41

    Министр: Стремительное развитие ИИ формирует новые приоритеты

    АПК
    11:39

    В Ормузском проливе еще одно судно поражено снарядом - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:34

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 2 168 человек из 72 стран

    Внутренняя политика
    11:29
    Видео

    В Баку обновлены автобусы на регулярном маршруте №49

    Инфраструктура
    11:27

    В Швейцарии из-за пожара в автобусе погибли шесть человек

    Другие страны
    11:26
    Фото
    Видео

    Грузовой поезд с российским зерном для Армении выехал с Баладжарской станции - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    11:19

    ВС РФ нанесли удары по Харькову и Херсону, есть жертвы и пострадавшие

    Другие страны
    11:17

    Кибератаки на госучреждения Азербайджана сократились на 23%

    ИКТ
    Лента новостей