    В Азербайджане за два месяца работодатели погасили 108 тыс. манатов долгов по зарплате

    Социальная защита
    11 марта, 2026
    • 11:17
    В Азербайджане за два месяца работодатели погасили 108 тыс. манатов долгов по зарплате

    Работодатели в Азербайджане в январе–феврале 2026 года задержали выплаты работникам на сумму более 108 тыс. манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу трудовой инспекции Азербайджана.

    По данным ведомства, в результате проведенных проверок выплата задолженности работникам была обеспечена. Около 96% этой суммы составила задержанная заработная плата, еще 4% - различные пособия и компенсации за причиненный ущерб.

    Кроме того, в ходе расследований было установлено, что трудовые договоры с 26 сотрудниками были расторгнуты с нарушением законодательства. В результате они были восстановлены на прежних рабочих местах.

    Son iki ayda gecikdirilmiş 108 min manatdan çox vəsait işçilərə ödənilib
    Лента новостей