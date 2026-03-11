В Азербайджане за два месяца работодатели погасили 108 тыс. манатов долгов по зарплате
Социальная защита
- 11 марта, 2026
- 11:17
Работодатели в Азербайджане в январе–феврале 2026 года задержали выплаты работникам на сумму более 108 тыс. манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу трудовой инспекции Азербайджана.
По данным ведомства, в результате проведенных проверок выплата задолженности работникам была обеспечена. Около 96% этой суммы составила задержанная заработная плата, еще 4% - различные пособия и компенсации за причиненный ущерб.
Кроме того, в ходе расследований было установлено, что трудовые договоры с 26 сотрудниками были расторгнуты с нарушением законодательства. В результате они были восстановлены на прежних рабочих местах.
