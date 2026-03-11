İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Sosial müdafiə
    • 11 mart, 2026
    • 10:34
    Son iki ayda gecikdirilmiş 108 min manatdan çox vəsait işçilərə ödənilib

    Cari ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda işəgötürənlər 108 312 manatdan çox vəsaitin işçilərə ödənilməsini gecikdirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, işəgötürənlərin həmin vəsaitləri işçilərə ödəməsi təmin edilib. Bu vəsaitlərin 96 faizi əməkhaqqı, 4 faizi isə müavinət və zərərə görə ödəncdən ibarət olub.

    Eyni zamanda araşdırılmalar zamanı 26 işçinin əmək müqavilələrinə qanunvericiliyin tələbləri pozulmaqla xitam verildiyi müəyyənləşib və həmin şəxslər yenidən əvvəlki işlərinə bərpa olunublar.

    Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti İşəgötürənlər işçi hüquqları əmək qanunvericiliyi əməkhaqqı gecikdirmə

