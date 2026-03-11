Son iki ayda gecikdirilmiş 108 min manatdan çox vəsait işçilərə ödənilib
Sosial müdafiə
- 11 mart, 2026
- 10:34
Cari ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda işəgötürənlər 108 312 manatdan çox vəsaitin işçilərə ödənilməsini gecikdirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, işəgötürənlərin həmin vəsaitləri işçilərə ödəməsi təmin edilib. Bu vəsaitlərin 96 faizi əməkhaqqı, 4 faizi isə müavinət və zərərə görə ödəncdən ibarət olub.
Eyni zamanda araşdırılmalar zamanı 26 işçinin əmək müqavilələrinə qanunvericiliyin tələbləri pozulmaqla xitam verildiyi müəyyənləşib və həmin şəxslər yenidən əvvəlki işlərinə bərpa olunublar.
Son xəbərlər
10:50
Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar 23 % azalıbİKT
10:49
Zelenski İrana qarşı hərbi əməliyyatların payıza qədər davam edəcəyini proqnozlaşdırıbDigər
10:45
Səudiyyə Ərəbistanı və ABŞ İranın hücumlarına qarşı cavab addımlarını müzakirə ediblərDigər ölkələr
10:39
Hindistandan uçan təyyarə Puket aeroportunda sərt eniş həyata keçiribDigər ölkələr
10:39
Azərbaycan qiymətli metal və daşlara dair yeni dövlət standartı qəbul edəcəkBiznes
10:37
İranda "Cəza komitəsi" yaradılıbRegion
10:34
Video
Bakıda 49 nömrəli müntəzəm marşrutun avtobusları yenilənibİnfrastruktur
10:34
"Atletiko" Çempionlar Liqasında "Barselona"nın rekordunu təkrarlayıbFutbol
10:34