ВС РФ нанесли удары по Харькову и Херсону, есть жертвы и пострадавшие

    • 11 марта, 2026
    • 11:19
    Российские войска нанесли удары по Харьковской и Херсонской областям Украины, в результате чего в общей сложности погибли 3 человека, еще 17 получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

    Согласно информации, в Шевченковском районе Харькова удар беспилотного летательного аппарата пришелся по гражданскому предприятию: пострадали пять человек, двое погибли.

    "Все экстренные службы направляются на место происшествия. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

    В свою очередь, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в результате дронных атак, авиаударов и артиллерийских обстрелов населенных пунктов региона один человек погиб, еще 12 получили ранения, среди них один ребенок.

    Харьковская область Херсонская область Российско-украинский конфликт
    Rusiya Xarkov və Xersona zərbələr endirib, ölən və xəsarət alanlar var
