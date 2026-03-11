ВС РФ нанесли удары по Харькову и Херсону, есть жертвы и пострадавшие

Российские войска нанесли удары по Харьковской и Херсонской областям Украины, в результате чего в общей сложности погибли 3 человека, еще 17 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно информации, в Шевченковском районе Харькова удар беспилотного летательного аппарата пришелся по гражданскому предприятию: пострадали пять человек, двое погибли.

"Все экстренные службы направляются на место происшествия. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

В свою очередь, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в результате дронных атак, авиаударов и артиллерийских обстрелов населенных пунктов региона один человек погиб, еще 12 получили ранения, среди них один ребенок.