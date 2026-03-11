İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Rusiya Xarkov və Xersona zərbələr endirib, ölən və xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    • 11 mart, 2026
    • 11:34
    Rusiya Xarkov və Xersona zərbələr endirib, ölən və xəsarət alanlar var

    Rusiya qoşunları Ukraynanın Xarkov və Xerson vilayətlərinə zərbələr endirib, nəticədə 3 nəfər ölüb, 17 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Xarkovun Şevçenko rayonunda pilotsuz uçuş aparatı mülki müəssisəyə zərbə endirib, 5 nəfər xəsarət alıb, 2 nəfər ölüb.

    "Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat dəqiqləşdirilir", - Xarkov Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Oleq Sinequbov öz teleqram kanalında qeyd edib.

    Öz növbəsində, Xerson Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Prokudin bildirib ki, regionun yaşayış məntəqələrinə dron hücumları, aviazərbələr və artilleriya atəşləri nəticəsində 1 nəfər ölüb, daha 12 nəfər yaralanıb, onlardan biri uşaqdır.

    Rusiya Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Xarkov Xerson
    ВС РФ нанесли удары по Харькову и Херсону, есть жертвы и пострадавшие

    Son xəbərlər

    11:54

    Dubay aeroportunun yaxınlığına PUA düşüb, dörd nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    11:51

    "Şamaxı" portuqaliyalı futbolçu transfer edib

    Futbol
    11:51
    Foto

    Adil Kərimli Türk dünyasının teatr nümayəndələri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    İncəsənət
    11:47

    Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı 70 % azalıb

    İKT
    11:42

    Hörmüz boğazında daha bir gəmi mərmi ilə vurulub - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:41

    Azərbaycan aqrar sektorda 33 yeni modul istifadəyə verəcək

    ASK
    11:40

    Dövlət qulluqçusu olmaq istəyən 1600-dən çox namizəd imtahan verəcək

    Elm və təhsil
    11:36

    "Liverpul" "Real"ın müdafiəçisi Din Heysen üçün 70 milyon avro təklif etməyə hazırdır

    Futbol
    11:35
    Foto

    Azərbaycanda daha 8 KOB subyektinə "Startap" şəhadətnaməsi verilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti