Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    МИД Ирана: Трамп заявлениями о переговорах и отсрочке пытается выиграть время

    МИД Ирана: Трамп заявлениями о переговорах и отсрочке пытается выиграть время

    Министерство иностранных дел Ирана заявило, что президент США Дональд Трамп заявлениями об отсрочке ударов по иранской энергоинфраструктуре и переговорах хочет лишь выиграть время.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на МИД Ирана.

    "МИД Ирана сообщает, что между Тегераном и Вашингтоном нет никаких переговоров. Заявления президента США делаются в рамках попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации его военных планов", - говорится в сообщении.

    В нем также МИД Ирана указывает на инициативы стран региона, направленные на снижению напряженности.

    "Да, со стороны стран региона существуют инициативы по снижению напряженности, и наш ответ на все из них ясен: мы не являемся стороной, начавшей эту войну, и все подобные обращения должны быть направлены в Вашингтон",- отмечает внешнеполитическое ведомство.

    Отметим, что Дональд Трамп ранее сообщил, что США и Иран в течение последних двух дней провели "очень хорошие и продуктивные переговоры, относительно полного и всестороннего урегулирования наших военных действий на Ближнем Востоке".

    Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    İran XİN: Tramp zərbələrin təxirə salınması barədə bəyanatları ilə vaxt qazanmaq istəyir
    Ты - Король

    Путин и Пашинян обсудили двухсторонние отношения

    Папа Римский Лев XIV выступил с призывом навсегда запретить воздушные бомбардировки

    Бадр аль-Бусаиди: Оман работает над обеспечением судоходства в Ормузском проливе

    В Азербайджане вчера задержаны 13 человек, находившиеся в розыске

    МИД Ирана: Трамп заявлениями о переговорах и отсрочке пытается выиграть время

    Иран заявил об ударах по базам США и объектам Израиля

    ЦАХАЛ наносит удары по правительственным объектам в Тегеране

    В Баку и на Абшероне пройдут учебно-тренировочные полеты БПЛА

    Айхан Гаджизаде: Ждем разъяснений в связи с заявлением Марии Захаровой

