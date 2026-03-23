МИД Ирана: Трамп заявлениями о переговорах и отсрочке пытается выиграть время

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что президент США Дональд Трамп заявлениями об отсрочке ударов по иранской энергоинфраструктуре и переговорах хочет лишь выиграть время.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на МИД Ирана.

"МИД Ирана сообщает, что между Тегераном и Вашингтоном нет никаких переговоров. Заявления президента США делаются в рамках попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации его военных планов", - говорится в сообщении.

В нем также МИД Ирана указывает на инициативы стран региона, направленные на снижению напряженности.

"Да, со стороны стран региона существуют инициативы по снижению напряженности, и наш ответ на все из них ясен: мы не являемся стороной, начавшей эту войну, и все подобные обращения должны быть направлены в Вашингтон",- отмечает внешнеполитическое ведомство.

Отметим, что Дональд Трамп ранее сообщил, что США и Иран в течение последних двух дней провели "очень хорошие и продуктивные переговоры, относительно полного и всестороннего урегулирования наших военных действий на Ближнем Востоке".

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.