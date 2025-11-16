МИД Ирана: Тегеран не будет возобновлять переговоры по ядерной программе

Тегеран не намерен более обсуждать вопросы, касающиеся иранской ядерной программы со странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) после того, как они попытались задействовать механизм snapback, предусматривающий восстановление антииранских санкций Совета Безопасности ООН.

Как передает Report, об этом российскому информагентству ТАСС заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Вы знаете, тема переговоров с США отдельная от переговоров с "евротройкой". После истории со snapback мы решили не вести с ними переговоры по вопросу ядерной программы, так как они совершили действия вопреки международному праву. Отношения с европейскими странами продолжаются, но тему ядерной программы обсуждать не собираемся, тем более Германия не является членом СБ ООН", - указал он.

Напомним, что Европейский Союз 28 сентября принял решение о немедленном возобновлении всех ядерных санкций и ограничительных мер в отношении Ирана после того, как Совет Безопасности ООН решил вернуть меры, ранее отмененные резолюцией 2231.